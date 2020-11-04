شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. دافئ بالسعودية وصحو بالإمارات ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول الخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس بأن يكون الطقس دافئا بوجه عام في العديد من المناطق ولطيفا في شمال غرب المملكة والمرتفعات الجبلية. وإليكم التفاصيل... السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية بأن يكون الطقس دافئا بوجه عام في العديد من المناطق ولطيفا في شمال غرب المملكة والمرتفعات الجبلية، ويتوقع ان تكون الفرصة واردة لهطول زخات متفرقة من الامطار تشمل مرتفعات الطائف وربما مكة المكرمة ومدينة جدة وحائل والحدود الشمالية.

وتكون الرياح في وسط وشمال شرق واجزاء من جنوب المملكة جنوبية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، وفي شمال غرب المملكة وسواحل شمال ووسط البحر الاحمر شمالية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر على سواحل ينبع، وفي شرق المملكة شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، وفي سواحل البحر الاحمر الجنوبية جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم الأربعاء، في مملكة البحرين سيكون معتدلاً، وتبلغ درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

الإمارات

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو بوجه عام، والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

نهارًا مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة . ليلًا معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الكويت