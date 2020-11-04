مصادر: «الطيران المدني» تستعين بشركات القطاع الخاص لتوفير خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات الداخلية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للطيران المدني تعتزم الاستعانة بشركات قطاع خاص، لتوفير أفراد وخدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات الداخلية بالمملكة. ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أن الهيئة أكدت التزامها بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، خاصة المتعلقة بالسلامة والإطفاء والإنقاذ، في ظل الاهتمام الدولي بتلك الخدمات بجميع مطارات العالم. وأشارت إلى أن اتفاقية شيكاغو المتعلقة بتصميم وتشغيل المطارات، شددت على أن توافر وحدة متخصصة في تقديم خدمات الإنقاذ والإطفاء شرط أساسي لتشغيل المطار وحصوله على الرخصة الدولية.

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