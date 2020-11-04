خفر السواحل الجزائرى يوقف 60 مهاجراً غير شرعى على سواحل محافظة الطارف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف خفر السواحل الجزائرى اليوم 60 مهاجراً غير شرعي على سواحل محافظة الطارف شمال شرقي البلاد، وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ الضفة الشمالية من حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حقهم، بحسب " واس".

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