شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. لا تغيير فى مدة الحجر الصحى للمسافرين القادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الكويتية إنها لم توصِ حتى ظهر أمس، بإجراء أى تعديل على مدة الحجر المقررة على المسافرين القادمين إلى البلاد وأنها لا تزال كما هى 14 يوماً، وأن قائمة الدول الممنوع رعاياها من دخول البلاد مستمرة كذلك ولم يطرأ عليها تعديل، سواء بالحذف أو الإضافة إليها، حسبما ذكرت صحيفة " القبس".

فيما يلى التفاصيل الكاملة

لم توصى وزارة الصحة الكويتية حتى أمس بإضافة أو حذف أى دولة للقائمة الممنوع دخول رعاياها للبلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن مدة الحجر الصحي المقررة على القادمين من السفر لاتزال 14 يوما، حيث يوجد أكثر من مقترح بشأن أسماء الدول ومدة الحجر تجري دراستها من قبل المسؤولين الصحيين، ولم يبت فيها حتى الآن. قال مسؤولون صحيون لـ القبس إن وزارة الصحة تراقب تطورات الوضع الوبائي للفيروس محليا وعالميا، وتنسق على مدار الساعة مع منظمة الصحة العالمية، لمتابعة أي مستجدات بخصوص التعامل مع المصابين بـ«كورونا»، أو حتى المخالطين لهم، مشيرة إلى أن التحديثات واردة في أي وقت، خصوصا فيما يتعلق بمدة العزل للمصابين أو الحجر للمخالطين أو القادمين من خارج البلاد.

وشددت على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع الاشتراطات الصحية المتعلقة بـ«كورونا»، لضمان عدم إرهاق المنظومة الصحية والعاملين فيها منذ بداية الجائحة أواخر فبراير الماضي، لافتة إلى أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي والجسدي مع الآخرين، وتجنب لمس العينين والفم والأنف، فضلا عن تغطية الفم عند السعال، وتنظيف اليدين بصورة دورية.

ومن جانب آخر، أكدت المصادر أن الوزارة حصلت على موافقات الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن استيراد مواد مخبرية تستخدم كمحاليل للأجهزة التابعة لإدارة الهندسة الطبية، وبكلفة 1.1 مليون دينار، مبينة أنه تمت إحالة الموافقة على ديوان المحاسبة للحصول على الموافقات النهائية بشأنها. مستجدات الوباء وعلى صعيد مستجدات الوباء في البلاد، تواصل ارتفاع الحالات أمس، وبتسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 128080، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 789 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 110 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد - 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8211 حالة. وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة بلغ 6737 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 933626.

