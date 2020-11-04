شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يفوز فى ولاية كولورادو بـ9 أصوات بالمجمع الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة رويترز للأنباء إن جو بايدن هو الفائز المتوقع فى كولورادو 9 أصوات بالمجمع الانتخابى، كما فاز بايدن بولايات إلينوي وفرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي ورود أيلاند والعاصمة واشنطن، بينما فاز ترامب فى ولايات إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما وتنيسي وميسيسيبي وألاباما وأركنساس.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك أوباما لمدة ثماني سنوات، وحتى الآن شارك أكثر من 100 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل.