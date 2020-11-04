شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يتجاوز الصين فى إجمالى إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 54 حالة وفاة و4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت، في موجز إعلامي حول مستجدات كورونا، أن 135 حالة مصابة غادرت المستشفى بعد شفائها، فيما ارتفع إجمالى عدد الحالات المصابة حتى اليوم إلى 86576 حالة.

وبهذا العدد من الإصابات يتجاوز الأردن عدد الإصابات في الصين مصدر تفشي كورونا، والتي سجلت 86,070 حالة مصابة بفيروس كورونا.