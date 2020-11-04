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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلبة تمشي 100 كيلومتر لتعود إلى منزلها
الأربعاء 4 نوفمبر 2020
الخليج 365
تمكنت كلبة من فصيلة المسترد الذهبي (جولدن ريتريفر) من العودة سالمة إلى منزلها بعد رحلة قطعت فيها 62 ميلا (نحو 100 كيلو متر).
ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سارت الكلبة "بينج آن" ويعني اسمها بالصينية "آمن"، لمدة أسبوعين حتى عادت إلى منزل أصحابها في مدينة تشيدونج بشرق الصين في حالة مزرية لكنها تتعافى بصورة جيدة.
واعتنى المنقذون الذين وجدوا الكلبة بإصابتها التي كانت معظمها في قدميها، ثم انتقلوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أمل العثور على أصحابها، وقالوا إن الكلبة المسكينة كان يبدو عليها الاكتئاب جدا لأنها عجزت عن العثور على أصحابها.
وكانت عائلة بينج آن الأصلية تجري إعادة تصميم لمنزلها، لذلك قررت تركها مع أصدقاء في نانتونج على بعد 62 ميلا (100 كيلومتر تقريبا) لعدة أسابيع، حتى لا تنزعج الكلبة من أعمال البناء والتصليحات المستمرة، لكن بعد 4 أشهر من الانفصال عن الكلبة، علمت العائلة أن كلبتهم فقدت دون أن تترك أثرا.
وشوهدت الكلبة ذات العام الواحد خارج أحد المباني الإدارية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقال إنه كان يتم إطعامها كعكات اللحم وطعام الكلاب.
وقال صاحبها بعد العثور عليها في مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل الإعلام الصينية: "بينج آن عملت بجد. من الآن فصاعدا لن نخرجك منه مرة أخرى أبدا".
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