شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدرس فرض حظر جزئى من 9 مساءً إلى 4 صباحاً أسبوعين لاحتواء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - درس مجلس الوزراء الكويتى خلال اجتماع مؤخراً حزمة توصيات تقدم بها وزير الصحة باسل الصباح، فى حال استمرار الزيادة فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 6 إلى 10 أسابيع، وتضمنت توصيات الوزير التي حصلت القبس على نسخة منها، فرض حظر تجول جزئى فى البلاد من 9 مساءً إلى 4 صباحاً لمدة أسبوعين، وتعليق الطيران التجارى من الكويت وإليها، وإغلاق المولات وأى نشاط فيه تجمع بشري لمدة أسبوعين، ومنع الأكل بالمطاعم والاكتفاء بخدمة التوصيل، إضافة إلى عودة الحظر المناطقي أو المحافظي حال رصد أي تفشٍّ وبائي. وأوصى بإجراءات فورية تتضمن تقليل ساعات العمل في الأنشطة التجارية من 10 صباحاً إلى 8 مساءً، وسن قرارات وتشريعات للتشجيع على العمل عن بعد، واستخدام وسائل الإعلام للإعلان عن الأنشطة التى جرى غلقها لمخالفة الإجراءات الاحترازية، والأفراد المخالفين للعزل والحجر المنزلي وتطبيق عقوبات فورية عليهم.

وأكد وزير الصحة بحسب" القبس" فى شرح أمام مجلس الوزراء أن المؤشرات توضح زيادة أعداد الحالات بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق، مشيراً إلى أن فرض الحظر الكلي في البلاد أدى إلى انخفاض في أعداد الحالات بمعدل أكثر من %40.

فيما يلي التفاصيل الكاملة تلقى مجلس الوزراء توصية تقدم بها وزير الصحة باسل الصباح، ترمي إلى فرض حظر تجول جزئي في البلاد من 9 مساءً إلى 4 صباحاً لمدة أسبوعين، وذلك في حال استمرار الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بعد 6 إلى 10 أسابيع.

أكد وزير الصحة في شرح أمام مجلس الوزراء أن المؤشرات توضح زيادة أعداد الحالات بالتزامن مع تخفيف الإجراءات وإعادة الفتح، ووجود علاقة عكسية بين شدة الإجراءات المتخذة وعدد الحالات اليومية. وأضاف: «يمكن ملاحظة عودة ارتفاع أعداد الحالات بداية من تاريخ 26 / ‏6 / ‏2020 تزامناً مع مرور ضعف فترة الحضانة القصوى بعد رفع الحظر الكلي وبداية تخفيف الإجراءات الاحترازية، مما يؤكد الأثر الإيجابي لفرض الحظر الكلي على عدد الحالات اليومي، حيث أدى إلى انخفاض في أعداد الحالات بمعدل أكثر من %40».

وتقدم وزير الصحة بجملة توصيات إلى مجلس الوزراء، منها توصيات فورية تضمنت تقليل ساعات العمل في الأنشطة التجارية من 10 صباحاً إلى 8 مساءً، وأخرى تطبق بعد 6 إلى 10 أسابيع حال استمرار الزيادة في الإصابات منها الحظر الجزئي وتعليق الطيران التجاري من وإلى الكويت.

وعن فعالية استخدام الكمام في تقليل العدوى أفاد العرض الذي قدمه وزير الصحة ان الدراسات أثبتت حقائق عملية تتمثل في إمكانية انتقال العدوى من الأفراد الذين ليست لديهم أعراض إلى الآخرين، وأن ارتداء الكمام أو غطاء الفم والأنف يقلل من كمية الرذاذ الصادر من الفم والأنف بمقدار %90، ما يقلل من انتشار عدوى كوفيد - 19 في المجتمع، كما أثبتت دراسة أجريت في أكثر من 198 دولة في العالم أن البلدان التي أوصت باستخدام الكمام بعد ظهور أول حالة لديها معدلات وفيات أقل.

توصيات في حال استمرار الزيادة في عدد الحالات بعد 6 إلى 10 أسابيع:

1- فرض حظر تجول جزئي من الـ9 مساء إلى الـ4 صباحاً لمدة أسبوعين.

2- عودة الحظر المناطقي أو المحافظي حال رصد أي تفش وبائي بها.

3- تعليق الطيران التجاري من وإلى دولة الكويت. 4- إغلاق المولات والمعاهد الصحية أو أي نشاط فيه تجمع بشري لمدة أسبوعين.

5- منع الأكل بالمطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمة التوصيل. توصيات فورية

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• تقليل ساعات العمل في الأنشطة التجارية «من الـ10 صباحاً إلى الـ8 مساء» مع الالتزام بتطبيق نظام المواعيد للدخول لعدم التزاحم.

• فرض نظام المواعيد في المطاعم وتحديد ساعات العمل حتى الساعة الـ9 مساء.

• الإيعاز للأندية الصحية بالالتزام بتطبيق نظام المواعيد للدخول.

• غلق المحلات والأنشطة التجارية التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمدة ثلاثة أيام مع تشديد العقوبة في حال الاستمرار بعدم الالتزام.

• التشديد على الأندية الرياضية بمنع حضور المشجعين أثناء عقد المباريات الرياضية.

• منع إقامة المخيمات الربيعية.

• التشديد على جهات العمل الحكومية والخاصة بتشكيل فرق لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ العقوبات الإدارية في حال الإخلال بها.

• سن قانون لفرض غرامات فورية على عدم الالتزام بارتداء كمام الوجه الواقي وكذلك غرامات مالية فورية على التجمعات.

• سن قرارات وتشريعات للتشجيع على العمل عن بعد.

• الوقاية من عدوى الانفلونزا بين الفئات المعرضة للخطر (حملة تطعيمات الشتاء)، حيث ثبت أن نسبة الوفاة نتيجة الإصابة بعدوى كوفيد - 19 مصاحبة للانفلونزا ضعف نسبة الوفاة من الإصابة بعدوى كوفيد - 19 منفردة.

• رصد ميزانية خاصة للحملات الإعلامية للتوعية بأهمية التباعد ولبس الكمام والتطعيم ضد أمراض الشتاء ومرض كوفيد - 19.

• استخدام وسائل الإعلام للإعلان عن الأنشطة التي تم غلقها لمخالفة الإجراءات الاحترازية.

• استخدام وسائل الإعلام للإعلان عن الأفراد المخالفين للعزل والحجر المنزلي وتعليق عقوبات فورية عليهم.