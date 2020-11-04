شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوراق الثبوتية» تتصدر شكاوى «حقوق الإنسان» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استقبلت جمعية حقوق الإنسان 859 شكوى تخص الأحوال المدنية خلال العام الماضي حيث تصدّرت منطقة الرياض عدد الشكاوى بالمملكة. ووفقًا لتقرير “حقوق الإنسان”، فإن شكاوى الأوراق الثبوتية تصدرّت أنواع الشكاوى بعدد 714، بحسب “الوطن”. وبلغ عدد الشكاوى التي استقبلتها منطقة الرياض 489 شكوى، تليها جازان 207 شكاوى، ومكة المكرمة 82 شكوى، وسجلت الدمام 50 شكوى، والمدينة المنورة 50 شكوى، وعسير 22 شكوى، والقصيم 7، ونجران 6 شكاوى، وتبوك 3 شكاوى، وحائل 1، والجوف 5، ومن خارج المملكة 4.

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