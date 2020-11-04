شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة.
وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة اليوم الأربعاء إلى 37 درجة مئوية في مكة المكرمة وينبع، وأدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في أبها.
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