عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تحدد سعر وموعد بيع هاتف Mate 40 Pro في أوروبا

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

الخليج 365

قبل أيام، كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ”هواوي“ رسميًا عن سلسلة هواتفها الأحدث Mate، من خلال حدث افتراضي عبر الإنترنت نظرًا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وكشفت الشركة الصينية عن تشكيلة Mate 40.



ووفق موقع ”جسمارينا“، كشفت هواوي، الثلاثاء، أن هاتفها الجديد ”Mate 40 Pro“ جاهز للبيع في جميع أنحاء أوروبا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفقًا للتسريبات السابقة، يأتي هاتف Mate 40 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 1344 2772 بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتز في الثانية، وبها ثقب مزدوج مخصص للكاميرا الأمامية أعلى يسار الشاشة بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة للعدسة f/2.0.

كما يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية، وتأتي الرئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 20 ميغابيكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة 8 ميغابكسل، وفتحة f / 4.4، والرابعة بدقة دقة 12 ميغابكسل.

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كما يعمل الهاتف بواسطة معالج Kirin 9000، وبتكنولوجيا 5 نانوميتر تدعم شبكات الجيل الخامس، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4.400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط.

ويأتي هاتف Mate 40 Pro بثلاثة ألوان:( الأسود، والأبيض، والذهبي)، وسيوفر للبيع في أوروبا بسعر 1200 يورو. وسيتم توفيره في روسيا بتكلفة 90.000 روبل روسي خلال فترة الطلب المسبق بين 10 و 19 نوفمبر، ويأتي مع سماعات FreeBuds Pro المجانية.

وعند طلب الهاتف من ألمانيا مسبقًا ستحصل على Sound X، وهو مكبر صوت ذكي بقيمة 350 يورو، تم تطويره بالاشتراك مع شركة الصوت الفرنسية Devialet، ويأتي سعر الجهاز في ألمانيا بـ 1200 يورو.

كما سيحصل البريطانيون أيضًا على مكبر “ Sound X“ إذا طلبوا الهاتف مسبقًا بسعر 1100 جنيه إسترليني.

وفي فرنسا سيبدأ الشحن في 12 نوفمبر، وسيحصل المشتري على سماعات FreeBuds Pro، إضافة إلى حافظة للهاتف كهدية مجانية.