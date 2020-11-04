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عباس يعلن حالة الطوارئ في الأراض الفلسطينية 30 يوما

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وأصدر عباس مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، وذلك لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 3 نوفمبر 2020، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

© AP Photo / Majdi Mohammed

وأوضح المرسوم الرئاسي أن الهدف من إعلان حالة الطوارئ هو مواجهة تداعيات تفشي وباء .

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من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 35 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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