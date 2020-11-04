الحكومة المغربية تدرس احتمالية العودة إلى الحجر الصحى الشامل بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثمانى أن العودة إلى الحجر الصحي الشامل خيار ممكن إذا خرج الوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا عن السيطرة، رغم آثاره الاقتصادية والاجتماعية الهائلة، وقال العثمانى أمام أعضاء مجلس المستشارين: إن هذه العودة إلى الحجر الشامل رهينة بمدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفاً أن الوضعية الوبائية في بلاده مقلقة، لكنها لم تخرج بعد عن السيطرة، لافتاً الانتباه إلى أن جهود جميع الفاعلين، يجب أن تتجه أولاً للحد من توسع انتشار الجائحة ومحاصرتها، وثانياً لاستئناف النشاط الاقتصادي ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

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