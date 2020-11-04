إصابة الرئيس الجزائري بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرئاسة في بيان أن الفريق الطبي يُطمئن بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وأن حالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.

ويوجد الرئيس الجزائري بألمانيا منذ الأربعاء الماضي بأحد المستشفيات المتخصصة بعد نصيحة من فريقه الطبي، الذي كان يتابع حالته الصحية بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائر.

وكانت الرئاسة قد أعلنت السبت قبل الماضي إدخال الرئيس تبون المستشفى بعد إصابة عددٍ من مستشاريه بفيروس كورونا.