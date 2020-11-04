شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص تورّطوا بارتكاب جرائم سطو على المنازل وسرقة محتويات السيارات

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث؛ تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالسطو على المنازل في عدد من الأحياء بمدينة الرياض، وسرقة محتويات السيارات من أجهزة إلكترونية وأموال ومقتنيات، وضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم، وتم استرداد جزء من المسروقات. وأضاف بأنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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