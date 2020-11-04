في الولايات المتأرجحه..هل سيقلب ترامب الطاولة أم سيفرض بايدن السيطرة؟

مع فتح باب الإقتراع المباشر وقرب فرز الأصوات الإنتخابية الأمريكية للناخبين والإعلان عن إسم الرئيس الأمريكي المنتخب لدخول البيت الأبيض تتصاعد حدة التوقعات في حين أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم قوي لبايدن الديمقراطي على نظيره الجمهوري ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة بما يقارب أربعة بالمائة من أصوات الناخبين في العشرين ولاية الخاصة بكل مرشح والتي تكون فيها الأصوات منتظمة ومحسومة لكل منهما إلا أن السباق لم ينته بعد ولا أحد يستطيع التأكيد أو حتى التكهن بأن المتقدم في استطلاعات الرأي وعدد الأصوات في هذه الولايات هو من سيحمل بطاقة الفوز في السباق فلا زال هناك مفاجآت يخفيها الطريق إلى البيت الأبيض.

الولايات المتأرجحه

هناك ولايات أمريكية يتوسط عددها بين الست ولايات إلى اثنتي عشرة ولاية لا ينتظم فيها التصويت ولا تميل لأحد المرشحَين ومن الصعب التكهّن بميولها فتكون هي الولايات التي يستغلها المرشح لحسم الإنتخابات الرئاسية لصالحه وتسمى بالولايات المتأرجحه وقد تم حسم العديد من الإنتخابات الرئاسية عن طريقها حيث يستطيع المرشح ترجيح كفة السباق لصالحه وتحييد خصمه ومن أهمها ولاية فلوريدا التي تملك 29 صوتاً انتخابياً من أصل 270 صوتاً يحتاجها المرشح حيث تحوي هذه الولاية الكثير من الأعراق والتباين العمري للناخبين مما يجعل لها الأهمية الكبرى لدى المرشح في جمع الأصوات وكسب الرهان في السباق للبيت الأبيض.

سيناريو انتخابات ٢٠١٦

خالف المرشح الجمهوري دونالد ترامب كل التوقعات وفاز في انتخابات الرئاسة اﻷمريكية وذلك بحصوله على 278 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 218 لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي اعترفت بالهزيمة ويرجع ذلك إلى حصد أصوات معظم الولايات المتأرجحة التي وسعت الفرق مع كلينتون رغم تقدم الأخيرة عليه في التصويت في معظم مراحل الإنتخابات وفي الولايات التي تصوّت تقليدياً للديمقراطيين وإلا أن ترامب فاز أخيراً بتصويت المجمع الإنتخابي واستطاع اكتساح تقدم الديمقراطيين والخروج بفوز مفاجئ وغير متوقع فهل يتكرر سيناريو انتخابات ٢٠٢٠ مرة أخرى؟

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عنصر المفاجآت في السباق الرئاسي

يختلف الرئيس ترامب عن بقية الرؤساء السابقين فكما هو معروف أنه رجل براغماتي وله نظرته الخاصة الخارجه عن القيم الحزبية ولا يؤمن بعقيدة الحزب الجمهوري وسياساته يغلب عليها طابع المصلحه وله توجهات مختلفة عن سابقيه ونظرة جديدة للتحالفات الدولية وللعالم وهو رئيس لا يمر عبر وول ستريت لأنه يرى ما يريد ولا يرى ما لا يريد بغض النظر عن الأعراف والسياسات الدبلوماسيه الدولية التي يسير عليها معظم ساسة دول العالم؛ولذلك فإن نهجه لا يخلو من عنصر المفاجآت حتى في الإنتخابات ولديه الكثير من الأوراق الإيجابية التي يستطيع من خلالها البقاء في البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية بكسب المزيد من الأصوات في المرحلة الأخيرة من السباق إلا أنه ليس بالضرورة تكرار ما حدث في انتخابات 2016 إذا ما استمر بايدن في تقدمه حتى في الولايات المتأرجحه.

كتبه: سعيد ابو جلوي