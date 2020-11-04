شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإعلان حال الطوارئ لمدة 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مرسوما بإعلان حال الطوارئ لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم، وفقا لخبر عاحل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 749 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أمس /الاثنين/ - بتسجيل 4 حالات وفاة، مشيرة إلى تماثل 438 حالة للشفاء. Advertisements وأكدت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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