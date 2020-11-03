شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. توجيه بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضريه بالقصيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف مهرجان الأبل بمحافظة ضريه لمخالفته الإجراءات والاحترازات الوقائية.

وقالت الإمارة، في بيان لها، أن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وجه بإيقاف مهرجان الأبل بمحافظة ضرية بمنطقة القصيم لمخالفته الإجراءات الوقائية والاحترازات والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

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وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين على أنه نظراً لما لوحظ من عدم الالتزام بما وجه به سمو أمير منطقة القصيم, بخصوص تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجهت بها

القيادة‏ أيدها الله في المهرجانات والمحافل العامة، وحرصا منه‏ حفظه الله على سلامة المواطنين والمقيمين، صدر توجيه سموه بإيقاف المهرجان فورا، والله ولي التوفيق.

يذكر أن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق تجمعات للمواطنين والمقيمين في مهرجان ضربه للإبل في مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.