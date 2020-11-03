شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامي «محمد الحربي».. أول من قدم برنامج مباشر على قناة «وصال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الاثنين، الإعلامي السعودي محمد السهلي الحربي والذي قدّم أول برنامج مباشر لقناة وصال عام ٢٠١٠ م.

وتمت صلاة الجنازة على الفقيد في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وتم دفنه في مقبرة البقيع صباح يوم أمس.

نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد محمد السهلي الحربي، وأن يرفع منزلته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.