إيفانكا ترامب للشعب الأمريكي: التصويت لوالدي يعني نشر السلام في العالم

ونشرت إيفانكا تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، ناشدت فيها الشعب الأمريكي، التصويت لصالح ترامب، بدعوى أن التصويت له يعني نشر السلام في العالم.

وأرفقت ابنة الرئيس الأمريكي بتغريدتها صورة لمؤتمر إعلان التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، الذي عقد في العاصمة الأمريكية، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بوساطة أمريكية من قبل ترامب نفسه.

وقالت إيفانكا ترامب: التصويت من أجل السلام... الرئيس دونالد ترامب يقود مسار السلام بقوة، وينهي الحروب الخارجية التي لا تنتهي.