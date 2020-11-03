إسرائيل تهدم تجمعا سكنيا في الضفة الغربية... وأشتية يطالب الشركاء الدوليين بوضع حد لإسرائيل

رام الله - سبوتنيك. من جانبه أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم تجمع حمصة، ما أدى لترك نحو 80 مواطنا بلا مأوى بعد هدم 70 منشأة سكنية وحظائر للماشية.

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وقال رئيس الوزراء: "إن هذا الهدم الذي يعد الأكبر من نوعه بحق أهلنا الصامدين في الأغوار يمثل خرقا إسرائيليا جديدا وانتهاكا للقانون الدولي وتحديا إضافيا لنا وللمجتمع الدولي وتدميرا ممنهجا لإمكانية إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها".

وطالب أشتية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الشركاء الدوليين "إلى التدخل لوضع حد لمحاولات الاحتلال تشريد أهالي تجمع حمصة- البقيعة وعشرات التجمعات الشبيهة عن بيوتهم وأراضيهم وحماية أبناء شعبنا من الانتهاكات المستمرة بحقه".

وأشار أشتية إلى أن إسرائيل اختارت توقيتا تتركز فيه الأنظار على الانتخابات الأمريكية للتغطية على جريمتها.