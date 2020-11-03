دولة عربية تكشف عن توفير 250 ألف وظيفة جديدة

وخلال اجتماع الوزيرة مع رئيس مجلس الأمناء في المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو (UNIDO)، إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وعدد من الجهات ذات الصلة، أكدت محمد حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات وإمكانيات منظمة "اليونيدو" في مجال ريادة الأعمال، وحرص الوزارة على وضع إستراتيجية قومية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص وإنشاء صندوق لتمويل الشباب.

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وكشفت الوزيرة عن هدف الخطة الوطنية المتمثل بتوفير فرص جديدة للشباب في "خطة تهدف الى توفير نحو 250000 وظيفة للشباب خلال الفترة الانتقالية".

وبحسب وكالة أنباء السودان "سونا"، فقد أكد رئيس مجلس الأمناء بالمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والمالي والخبرات للسودان بهدف تحقيق أهدافها.

وتعمل منظمة "اليونيدو" على مساعدة وحدة ريادة الأعمال في السودان في بناء الاستراتيجيات ووضع القانون الخاص بها، بالإضافة إلى إنشاء مركز للوحدة لتقديم الدعم غير المالي لرواد الأعمال وإنشاء صندوق لتمويل الشباب وربطه مع مؤسسات التمويل الداخلية.