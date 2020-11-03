وخلال اجتماع الوزيرة مع رئيس مجلس الأمناء في المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو (UNIDO)، إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وعدد من الجهات ذات الصلة، أكدت محمد حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات وإمكانيات منظمة "اليونيدو" في مجال ريادة الأعمال، وحرص الوزارة على وضع إستراتيجية قومية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص وإنشاء صندوق لتمويل الشباب.
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
وبحسب وكالة أنباء السودان "سونا"، فقد أكد رئيس مجلس الأمناء بالمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والمالي والخبرات للسودان بهدف تحقيق أهدافها.
وتعمل منظمة "اليونيدو" على مساعدة وحدة ريادة الأعمال في السودان في بناء الاستراتيجيات ووضع القانون الخاص بها، بالإضافة إلى إنشاء مركز للوحدة لتقديم الدعم غير المالي لرواد الأعمال وإنشاء صندوق لتمويل الشباب وربطه مع مؤسسات التمويل الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تكشف عن توفير 250 ألف وظيفة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.