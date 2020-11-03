السودان يدين الهجمات الإرهابية في مدينة فيينا

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وجاء في بيان وزارة الخارجية السودانية أن البلاد تدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في مدينة فيينا، مساء أمس الاثنين، وأسفرت عن مقتل 4 من الأبرياء وإصابة 14 آخرين.
وشهدت فيينا، أمس الاثنين، سلسلة عمليات إطلاق نار، شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس يهودي في المدينة. فيما وصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وقتل المهاجم.
وتصاعدت التحذيرات في العديد من الدول الأوروبية حول إمكانية وقوع هجمات إرهابية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الهجمات التي شهدتها فرنسا، الأسبوع الماضي.
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