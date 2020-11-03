عادل الجبير: هجوم فيينا جريمة تتنافى مع كل الأديان

وتابع، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية، التي استهدفت الأبرياء في فيينا".

وأضاف: "هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له".

وشهدت فيينا، أمس الاثنين، سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس يهودي في المدينة. ووصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وقتل المهاجم.

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وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، إن المهاجم كان من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).