عادل الجبير: هجوم فيينا جريمة تتنافى مع كل الأديان

وتابع، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية، التي استهدفت الأبرياء في فيينا".
وأضاف: "هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له".
وشهدت فيينا، أمس الاثنين، سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس يهودي في المدينة. ووصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وقتل المهاجم.
وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نهامر، إن المهاجم كان من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
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