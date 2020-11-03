شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان "خطاك الشر" للهجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، مساء اليوم، الثلاثاء ، بميدان المرموم لسباقات الهجن، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ختام مهرجان "خطاك الشر" الذي أقيم بمناسبة عودة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، سالماً معافى بعد العملية الجراحية التي أجريت له.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات، أن المهرجان تنافست فيه 587 مطية في سن اللقايا من خلال إثنا عشر شوطاً، وذهب الشوط الرئيسي للقايا البكار الى "شواهين" والتي تمكنت من قطع رحلة السباق البالغة خمسة كيلومتر في زمن وقدره 7:25:2 دقائق لتهدي مالكها المجازف محمد عتيق زيتون المهيري درع "خطاك الشر"، فيما كان درع "خطاك الشر" للقايا الجعدان من نصيب حمد سعيد سيف حمد المنصوري والذي قدم "الواعي" على القمة بتوقيت بلغ 7:23:2 دقائق.

وحصل الفائزون بالمركز الأول في جميع أشواط الفترة المسائية على سيارات، فيما نال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

و كانت قد أقيمت في الفترة الصباحية لثاني أيام المهرجان 15 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن اللقايا لمسافة 5 كيلومتر، وذلك بمشاركة 658 مطية.

وحسمت "سحابة" قمة الشوط الرئيسي للقايا البكار لمالكه عبد الله بطي محمد راشد الغفلي وذلك بوصوله لخط النهاية في زمن وقدره 7:27:8 دقائق فيما احتاج "الجذاب" لفترة زمنية بلغت 7:29:9 دقائق ليقطع رحلة الشوط ويهدي مالكه محمد سعيد محمد العامري الناموس الغالي.

وقال علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إن أهل رياضة الأصالة في غاية السعادة والفخر بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ميدان المرموم مشرفا لمهرجان "خطاك الشر".

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وأضاف نسعد بمشاركة قيادتنا الفرحة بعودة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية إلى أحضان وطنه سالماً معافى بعد العملية الجراحية التي أجريت له وندعو الله عز وجل أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية.

وأعلنت هجن العاصفة عن تسعيرتها لمهرجان "خطاك الشر" وأبدى ملاك ومضمري الهجن العربية الأصيلة سعادتهم الكبيرة بالتسعيرة التي وصفوها بـالمجزية وشكروا راعي المهرجان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على اهتمامه ودعمه المتواصل لأهل الهجن.

ووضعت تسعيرة للمشاركين في الأشواط الرئيسية للحقاقة البكار المفتوح والصعوب واللقايا البكار وذلك بواقع 1.5 مليون درهم للمراكز الأول والثاني والثالث ووضعت مليون درهم درهم لأصحاب المراكز من الرابع الى العاشر في سن الحقاقة ومليون ومائتي ألف درهم بالنسبة للقايا البكار.

وحددت التسعيرة بالنسبة للمشاركين في الأشواط الرئيسية للحقاقة الجعدان المفتوح والصعوب واللقايا الجعدان بواقع 1.2 مليون درهم للمراكز الأول والثاني والثالث بينما حدد مبلغ ثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر في أشواط الحقاقة ومليون درهم بالنسبة لأشواط اللقايا.

أما بالنسبة لأشواط السيارات لسن الحقاقة فقد وضعت تسعيرة لأشواط الحقاقة البكار بواقع مليون ومائتي ألف درهم للمركز الأول والثاني والثالث وثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر بينما وضعت مليون درهم بالنسبة لأصحاب المركز الأول والثاني والثالث في أشواط الجعدان وثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

ووضعت تسعيرة لأصحاب المركز الأول في أشواط السيارات لسن اللقايا بواقع مليون ومائتي ألف درهم للبكار ومليون درهم للجعدان.

كما وضعت تسعيرة للأشواط النقدية للحقاقة واللقايا بواقع مليون درهم لصاحب المركز الأول في شوط البكار اما شوط الجعدان فقد وضعت له تسعيرة بواقع ثمانمائة ألف درهم لصاحب المركز الاول.