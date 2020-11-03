وزارة الإعلام الكويتية: دراسة فنية لتقييم جميع محطات وقنوات الوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكيل وزارة الإعلام الكويتية منیرة الھویدى، عن دراسة فنية تنظيمية تشمل جميع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التابعة للوزارة من أجل تقییمھا وتحديد أھدافھا. وقالت الھویدي في تصریحات صحفية لها الیوم الثلاثاء، إن ھذه الدراسة تعد خطوة تنظيمية تسعى وزارة الإعلام الكويتية من خلالھا لتطویر العمل الفني الإعلامي للقنوات التلفزيونية التى تبثها الوزارة لافتة إلى أنھا تقرر إيقاف قناة الطفل لمزيد من الدراسة وتقییم التجربة خلال المرحلة الماضية. Advertisements وكشفت عن خطوات تنظيمية أخرى ستشمل جميع منصات وزارة الإعلام بما فیھا المحطات الإذاعية لتقییمھا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأوضحت أن أهداف وزارة الإعلام تتناغم والسياسة الداخلية والخارجية لدولة الكونت مضيفة "نحن نسعى لأن نكون المحطة الرئيسية للأسرة الكويتية والخليجية بمختلف الأعمار.

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