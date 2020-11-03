شكرا لقرائتكم خبر عن وصول السياسى السودانى الصادق المهدى لدولة الامارات للعلاج من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الامام الصادق المهدى، فجر اليوم، الثلاثاء، إلى أبوظبي لاستكمال علاجه، اعلنت كريمته رباح الصادق في صفحتها في الفيسبوك.
ونشرت وكالة الأنباء السودانية، أن حزب الأمة القومى ، كان قد أعلن أمس، نقل الصادق المهدي إلى دولة الإمارات لإجراء مزيد من الفحوصات، و قال الحزب في بيان له أمس إن الأطباء بمستشفى علياء قرروا إبقاء المهدي تحت الملاحظة بعد إصابته قبل أيام وعدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا.
وأيضاً أعلنت نائبة رئيسة الحزب مريم الصادق، إصابتها بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين في الأسرة إلى 21 شخصاً.
وفي غضون ذلك أعلنت مريم المهدي إصابتها بفيروس كورونا بعد إعادة فحصها اليوم الاثنين، لتنضم الى عشرين من أفراد أسرتها أصيبوا بالفيروس خلال الأيام المنصرمة.
وكان الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، أعرب عن أمانيه بتعافي الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي من الإصابة بفيروس كورونا وعودته للبلاد لاستكمال عملية بناء الوطن، مؤكدا أن الصادق المهدي من أعمدة الحركة الوطنية السودانية ومن كبار حكمائها.
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