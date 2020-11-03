وصول السياسى السودانى الصادق المهدى لدولة الامارات للعلاج من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الامام الصادق المهدى، فجر اليوم، الثلاثاء، إلى أبوظبي لاستكمال علاجه، اعلنت كريمته رباح الصادق في صفحتها في الفيسبوك.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية، أن حزب الأمة القومى ، كان قد أعلن أمس، نقل الصادق المهدي إلى دولة الإمارات لإجراء مزيد من الفحوصات، و قال الحزب في بيان له أمس إن الأطباء بمستشفى علياء قرروا إبقاء المهدي تحت الملاحظة بعد إصابته قبل أيام وعدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا.

وأيضاً أعلنت نائبة رئيسة الحزب مريم الصادق، إصابتها بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين في الأسرة إلى 21 شخصاً.

Advertisements