شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية السودانية: خطة لتوفير 250 ألف وظيفة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي السودانية، أنها تعمل على وضع استراتيجية قومية وإنشاء وحدة لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص، وإنشاء صندوق لتمويل الشباب، للمساهمة في توفير فرص للشباب تحقيقًا لخطة الوزارة التي تهدف إلى توفير حوالي 250 ألف وظيفة للشباب خلال الفترة الانتقالية.

وذكرت الوزارة، أن الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية اجتمعت مع الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء بالمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وعدد من الجهات ذات الصلة.

وقالت وزيرة المالية، إن الوزارة حريصة على الاستفادة من خبرات وإمكانيات منظمة اليونيدو في مجال ريادة الأعمال .

من جانبه، أكد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والمالي والخبرات للسودان.

واتفق الجانبان على تحديد سقف زمني لتسليم تصورهما حول كيفية مساعدة وحدة ريادة الأعمال حتى تقوم بدورها .

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