شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية: هجوم فيينا جريمة تتنافى مع الأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن هجوم فيينا جريمة شنيعة تتنافى مع جميع الأديان والقيم الإنسانية.

وأضاف الجبير، وفقا لوكالة الانباء السعودية، "نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له".

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