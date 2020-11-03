شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 13 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد وشفاء 7 أشخاص.

وذكرت الوزارة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد إجراء 616 فحصًا تبين إصابة 13 شخصا بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7738 حالة، منها 7450 حالة شفاء، و164 وفاة.

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