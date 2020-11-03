شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعرب عن إدانته الشديدة لهجمات فيينا الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن إدانة المملكة المغربية بشدة للهجمات المروعة التي استهدفت مدينة فيينا.

وقال بوريطة، في مداخلة خلال المؤتمر السنوي المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس في فيينا، "أود أولًا وقبل كل شيء أن أعرب عن الحزن الذي تملكنا أمس في أعقاب الهجمات المروعة التي استهدفت قلب أوروبا الوسطى، في فيينا".

وتابع الوزير"ندين بشدة هذه الأعمال الدنيئة، ونقف إلى جانب النمساويين في هذه الظروف الأليمة، ونعبر عن رفضنا للعنف والكراهية ونبذ الآخر"، مضيفًا "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم ومع الشعب النمساوي".

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