تونس والبرتغال تبحثان سبل تعزيز ودعم العلاقات المشتركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الثلاثاء، مع سفير البرتغال لدى تونس، خوسيه فريدريك لودوفيس، سبل دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأكد الجرندي - خلال اللقاء - ضرورة مواصلة التشاور بين الجانبين لمزيد من التعاون القائم وإعادة النظر في آليات ومجالات التعاون لاسيما في فترة ما بعد جائحة "كورونا"، وكذلك أهمية تعزيز التشاور والتنسيق مع البرتغال وباقي الدول الأوروبية الأخرى.

من جانبه، أعرب السفير البرتغالي، عن عميق شكره وامتنانه للسلطات التونسية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مؤكدًا عزم الجانب البرتغالي على مزيد من دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، على المستوى الثنائي والمتوسطي.

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