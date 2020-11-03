مكة.. القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي بالقنفذة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز رصد آلي على أحد الطرق بمحافظة القنفذة. وأوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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