شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 82133 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية - في بيان أوردته على موقعها الالكتروني - أنه تماثل للشفاء 321 حالة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 79318 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الوفيات 324 حالة وفاة في البلاد.



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