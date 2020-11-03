شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.1 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية ميلة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية، بلغت قوتها 3.1 درجة بمقياس ريختر، ولاية ميلة الجزائرية (شمال شرق).

وبحسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، فإن مركز الهزة كان 3 كلم جنوب - غرب بلدية حمالة بولاية ميلة.

وكانت ولاية ميلة الجزائرية قد تعرضت لعدة زلازل في شهر أغسطس الماضي بلغت أقواها 4.9 درجة بمقياس ريختر، وخلفت أضرار مادية بالغة، كما تسببت في إعلان منطقة الخربة بولاية ميلة منطقة منكوبة.

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