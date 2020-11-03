ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالجزائر إلى 58 ألفا و979 حالة و1989 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بالجزائر جمال فورار، اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 58 ألفا و979 حالة، و1989 حالة وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليوم - "إن الجزائر سجلت 405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفاة خلال يوم واحد"، موضحا أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 40 ألفا و771 حالة، وأن أغلب الوفيات من بين كبار السن.. ولفت إلى وجود 43 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 5 صباحا في 20 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 28 ولاية أخرى، وذلك حتى 15 نوفمبر الجاري.

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