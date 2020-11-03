شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: تركيا تنسحب من موقع عسكري ثان في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر تركية ومصادر في المعارضة السورية اليوم الثلاثاء إن تركيا تنسحب من موقع عسكري ثان معزول في شمال غرب سوريا، لتغادر بذلك منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية السورية إلى أخرى لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة والفصائل المدعومة من أنقرة.

وقال مصدر بأحد فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة إن شاحنات وصلت إلى موقع المراقبة في شير مغار بشمال محافظة حماة في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين للإعداد للإخلاء.

وذكر مصدر أمني تركي أن القوات المنسحبة من شير مغار سيُعاد نشرها في موقع عسكري جديد في قرية قوقفين بالمنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب.

وأفاد مصدر تركي آخر بأن تركيا تعد للانسحاب من مواقع إضافية بمناطق استعادتها القوات الحكومية السورية في هجوم شنته العام الماضي.

وكانت القوات التركية قد أخلت موقع مورك منذ أسبوعين. وهو وشير مغار ضمن 12 موقعا أقامها الجنود الأتراك عام 2018 بمقتضى اتفاق لم يصمد طويلا توصلت إليه تركيا وروسيا وإيران لتهدئة القتال بين القوات الحكومية السورية وقوات المعارضة.