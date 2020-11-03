شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج ليبيا النفطي يرتفع إلى نحو 850 ألف رميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بقطاع النفط الليبي لرويترز اليوم الثلاثاء إن إنتاج ليبيا النفطي ارتفع إلى نحو 850 ألف برميل يوميا. يأتي ذلك بالمقارنة مع حوالي 800 ألف برميل يوميا في 31 أكتوبر تشرين الأول.

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