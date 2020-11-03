شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يُدين الهجمات الإرهابية فى وسط فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الحكومة السودانية الهجمات الإرهابية التي وقعت في عدة أماكن وسط مدينة فيينا، مساء أمس /الاثنين/، وأسفرت عن مقتل 4 من الأبرياء، وإصابة 14 آخرين.

وأعربت الحكومة السودانية - في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء - عن التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وكامل التضامن مع جمهورية النمسا، حكومة وشعبا.

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