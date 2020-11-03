للمرة الأولى بالمملكة..تتبع وقياس الحرارة والرطوبة بالمركبات الناقلة للأغذية والأدوية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، تدشين الخدمة الإلكترونية لتتبع وقياس درجات الحرارة والرطوبة في المستودعات والمركبات الناقلة للغذاء والدواء؛ بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل. وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي سعيًا لتطبيق أعلى معايير السلامة للمنتجات وضمان الالتزام باشتراطات النقل والتخزين.

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