شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المصلح يوضح أفضل ما يمكن أن يزيل الهم والغم والحزن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أفضل عمل لإزالة الهم والغم والحزن.
وقال الشيخ المصلح: “ليس ثمة أنفع لمن أصابه هم أو حزن أو ضيق من أن يقبل على القرآن العظيم، تلاوة وتدبراً، وبقدر ما يكون هذا الإقبال بحضور قلب ووعي للمعاني يدرك من انشراح الصدر وطمأنينة الفؤاد ونور الصدر ما يكون سبباً لانقشاع تلك الأحزان والهموم”.
وتابع الشيخ خالد المصلح قائلاً: “بل انقلاب الأمر على خلاف ذلك بل يبدل الله حزنه سرورا ويبدل همه فرجاً، والله على كل شيء قدير”.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ المصلح يوضح أفضل ما يمكن أن يزيل الهم والغم والحزن (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.