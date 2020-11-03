فكرة مبتكرة للتحفيز.. معلم يقدم لطلابه جوائز عن طريق مندوبي التوصيل (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بادر معلم لابتكار وسيلة تحفيزية لتشجيع الطلاب على التحصيل من خلال تقديم جوائز قيمة، وإيصالها إلى منازلهم، عن طريق مندوبي التوصيل.
وأوضح المعلم عبداللطيف الغضيه، أنه يتم توصيل هذه الهدايا لمنازل وبيوت أولياء الأمور من خلال مندوب توصيل يتم التنسيق معه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأضاف المعلم عبداللطيف أنه يقوم بهذا العمل على نفقته الخاصة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.,
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