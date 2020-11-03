مصر... استكمال مفاوضات سد النهضة

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري: "اتفقت الدول الثلاث على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع السادة وزراء الري من الدول الثلاث والمقرر عقده غدا 4 نوفمبر 2020".

وأضاف المتحدث في بيان على حسابه في موقع "فيسبوك"، أن لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث انهت اليوم اجتماعاتها، والتي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

وقبل يومين، طالب السودان بضرورة التخلي عن الطريقة السابقة "غير المنتجة" في عملية التفاوض حول أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك بهدف الإسراع في الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن.

واقترح فريق التفاوض السوداني المضي بالتفاوض للأمام وفق جدول زمني محدد وقائمة واضحة بالمخرجات التي سترفع لمجلس مفوضية مجلس الاتحاد الأفريقي.

وفي أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي قال فيها قبل أكثر من أسبوع أن مصر قد تفجر سد النهضة الإثيوبي، عادت المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن السد.

وكانت المفاوضات قد توقفت بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ آب/ أغسطس الماضي، والتي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. ولم تنجح تلك المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، وانتهت عقب إعلان إثيوبيا انتهاء مرحلة الملء الأول للسد.