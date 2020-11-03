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وأشارت إلى أن مالاوي ستصبح الدولة الثالثة عالميا بعد كل من الولايات المتحدة وغواتيمالا التي تفتتح سفارة في القدس، وهو ما أعلنه وزير خارجية البلاد، أيزنهاور ماكاكا، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.
وأكدت الصحيفة العبرية أن مالاوي كانت من بين ثلاث دول أفريقية لم تقطع علاقتها بإسرائيل بعد حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، إذ كانت على تواصل دائم ومستمر مع إسرائيل.
ولفتت إلى أن الإعلان عن افتتاح السفارة يأتي على خلفية تصريحات رئيس مالاوي، لازاروس شكاوارا، الذي أعلن الشهر الماضي، أنه يريد فتح سفارة في مدينة القدس.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن افتتاح أول دولة أفريقية سفارة في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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