الإعلان عن افتتاح أول دولة أفريقية سفارة في القدس

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وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مالاوي ستفتح سفارة في القدس لتصبح الدولة الأفريقية الأولى التي تفتتح سفارة لها في المدينة المحتلة بدلا من تل أبيب.

وأشارت إلى أن مالاوي ستصبح الدولة الثالثة عالميا بعد كل من الولايات المتحدة وغواتيمالا التي تفتتح سفارة في القدس، وهو ما أعلنه وزير خارجية البلاد، أيزنهاور ماكاكا، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

وأكدت الصحيفة العبرية أن مالاوي كانت من بين ثلاث دول أفريقية لم تقطع علاقتها بإسرائيل بعد حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، إذ كانت على تواصل دائم ومستمر مع إسرائيل.

ولفتت إلى أن الإعلان عن افتتاح السفارة يأتي على خلفية تصريحات رئيس مالاوي، لازاروس شكاوارا، الذي أعلن الشهر الماضي، أنه يريد فتح سفارة في مدينة القدس.