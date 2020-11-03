بدء اجتماعات ترسيم الحدود بين "السودان" و"جنوب السودان"

وبحسب وكالة الأنباء السودانية فقد أوضح رئيس المفوضية القومية للحدود دكتور معاذ تنقو أن هذه الاجتماعات تأتي استنادا إلى اتفاقية المسائل الحدودية، وقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.

© REUTERS / JOK SOLOMUN

وقال تنقو بأنه طبقا لهذه القرارات فإن الدولتين ستناقشان عملية تخطيط وترسيم الحدود بينهما وفقا لمبدأ حدود 1.1.1956، وتنفيذا لقرار المفوضية المشتركة للحدود بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، بأن ترفع لها اللجنة الفنية المشتركة تقريرا شاملا مدعما بالوثائق والحجج، عن المناطق المتفق حولها وعن وجهة نظر الطرفين في المناطق المختلف حولها والمناطق المدّعاة، مدعمة أيضا بحجج كل طرف ووثائقه.

وأشار تنقو إلى أن الاجتماعات التي تنعقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ستستمر حتى يوم 10 نوفمبر في مدينة جوبا، على أن تنتقل يوم 12 إلى الخرطوم لمواصلة التفاوض.

يذكر أن البلدين يتنازعان على تبعية خمس مناطق حدودية هي كاكا التجارية، ودبة الفخار والمقينص، الميل 14 جنوب بحر العرب، وحفرة النحاس، وكافي كنجي.