رئيس الحكومة: تونس لم تشهد في تاريخها أزمة اقتصادية مثل الأزمة الحالية

وأشار المشيشي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن "تونس لم تشهد في تاريخها أزمة اقتصادية واجتماعية مثل الأزمة الحالية".
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وأضاف المشيشي: "أزمة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد".
وبيّن رئيس الحكومة أن "الوضع الاقتصادي الحالي الصعب الذي تمر به البلاد هو نتيجة عدة تراكمات، مؤكدا أن تونس لم تتمكن من إيجاد منوال تنموي يعطي للتونسيين الأمل في غد أفضل".
وشدد المشيشي على أنه "لا مجال لمواصلة السماح بتعطيل إنتاج البترول أو قطع الطرقات بأي عنوان كان".
ودعا الى ضرورة العودة إلى تكريس مبدأ قيمة العمل من أجل النهوض بالبلاد.
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