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وحمَّل المدلل الاحتلال الإسرائيلي وكل المؤسسات الحقوقية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس، داعيا منظمات حقوق الإنسان بأن تتدخل لإنقاذ ماهر الأخرس.
وأكد المدلل أن حركة الجهاد الإسلامي "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعمد الاحتلال إهمال الأسرى طبيا، إلى جانب تعمد تهديد حياة الأسير الأخرس".
ويشار إلى أن الأسير الفلسطيني، ماهر الأخرس، وبعد مضي 100 يوم على إضرابه عن الطعام بات مهددا بشكل كبير بتوقف أعضائه الحيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجهاد الإسلامي" في رسالة تهديد لإسرائيل: لن ينعم الاحتلال بالهدوء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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