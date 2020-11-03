بمشروع ضخم... السعودية تكرم أول ممرضة توفيت بكورونا

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلاثاء أنه تم إنشاء مستشفى، بسعة 100 سرير في المدينة المنورة خلال أقل من 60 يوما.

وأوضحت الصحيفة على حسابها بموقع "تويتر" أنه تم "إطلاق اسم نجود الخيبري عليه، تكريما لأول ممرضة توفيت إثر إصابتها بكورونا أثناء أداء عملها."

ونقلت الصحيفة عن محمد عبد الله أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة "أكواب باور" التي ساهمت في إنشاء المستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة قوله إن: هذا المشروع جاء نتيجة الشركة الفعالة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

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​وقبل عدة أشهر توفيت نجود بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها، حيث خدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عاما.

وفي أعقاب وفاتها، أعلن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، بحضور وزير الصحة توفيق الربيعة، عن تدشين مستشفى يحمل اسمها.

وتم إنشاء المستشفى على مساحة تقارب 15000 متر مربع، وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية ووفق أعلى مستويات البنية التحتية والخدمات المساندة من أنظمة ومعدات كهربائية وميكانيكية.