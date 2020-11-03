شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماعات اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الخرطوم وجوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، اليوم الثلاثاء فى جوبا، اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجمهورية جنوب السودان، برعاية الاتحاد الأفريقي.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن رئيس المفوضية القومية للحدود الدكتور معاذ تنقو قوله إن "هذه الاجتماعات تأتي استنادا على اتفاقية المسائل الحدودية وقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي، بأن تناقش الدولتان عملية تخطيط وترسيم الحدود بينهما، وتنفيذا لقرار المفوضية المشتركة للحدود بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، بأن ترفع لها اللجنة الفنية المشتركة تقريرا شاملا مدعما بالوثائق والحجج عن المناطق المتفق حولها، وعن وجهة نظر الطرفين في المناطق المختلف حولها والمناطق المدعاة مدعمة أيضا بحجج كل طرف ووثائقه".

وأضاف أن الاجتماعات، التي تنعقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ستستمر حتى يوم 10 نوفمبر الجاري في مدينة جوبا، على أن تنتقل يوم 12 إلى الخرطوم لمواصلة التفاوض.

ويتنازع البلدان على تبعية خمس مناطق حدودية هي (كاكا التجارية، ودبة الفخار والمقينص، الميل 14 جنوب بحر العرب، وحفرة النحاس، كافي كنجي).

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