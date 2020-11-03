شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد الأسرى الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا فى سجن جلبوع إلى 54 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن جلبوع الإسرائيلي إلى 54 أسيرا بعدما كان 11 بالأمس. وذكرت وكالة "معا" أن مصلحة السجون الإسرائيلية أكدت أن جميع الأسرى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا وعددهم 54 اسير في حالة جيدة، ويخضعون للمراقبة الطبية ويتواجدون فى حجر صحى بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأضافت أنه بعد اكتشاف إصابة 11 أسيرا أمس تم سحب عينات من بقية الأسرى المتواجدين في القسم على مدار يوم أمس، حيث أكدت النتائج التي وصلت خلال ساعات الليل إصابة 54 أسيرا آخر، إضافةً إلى 5 آخرين لم تُحدد نتيجة فحوصاتهم نهائياً بعد وسيخضعون لإعادة فحص و13 اخرين جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية.

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وأوضحت مصلحة السجون أن حالة جميع الأسرى المصابين جيدة ومعظمهم لم تظهر عليه أي أعراض، وتم الإعلان عن السجن "منطقة حمراء" وتم منع الدخول إليه والخروج منه حتى الانتهاء من سحب العينات من جميع الاسرى والسجانين وتعقيم كافة مناطق السجن.

وقالت مصلحة السجون إنها تواصل توزيع منتجات التعقيم، والصابون والنظافة الشخصية على جميع الأسرى ووضع الكمامات ويلتزموا بتعليمات التباعد والحرص على النظافة الشخصية بموجب تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية ومواثيق الحبس الدولية .

وأشارات إلى أنها تقوم في كل أسبوع بإجراء حوالى 2,600 فحص لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا للأسرى المتواجدين في السجون، حيث تم حتى الآن إجراء ما يزيد عن 45,700 فحص لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.